Garanti BBVA, bu yıl da 19 Mayıs'ı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutluyor

Garanti BBVA, 2020 yılında, Atatürk'ün sevdiği şarkıları, günümüzde beğeniyle takip edilen sanatçıların sesinden gençlerle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği “Şarkılarda Sen” projesinde bu yıl Karsu ile Antakya Medeniyetler Korosu Çökertme ve Yemen Türküsü'nü birlikte yorumladı.

Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Bugün sahip olduğumuz pek çok hak ve değeri Atamıza borçlu olduğumuzu biliyor ve minnet duyuyoruz. Bunu her vesileyle dile getirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu yıl ayrıca çok büyük bir deprem yaşadık. Kentlerimiz, kültürel değerleriyle birlikte yerle bir oldu. Biz de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özelinde gerçekleştirdiğimiz “Şarkılarda Sen” projemizde, deprem bölgesinin kültürel değerlerine de dikkat çekmek amacıyla, Karsu ve Antakya Medeniyetler Korosu'nun Atamızın sevdiği şarkıları yorumlamasını arzu ettik. Antakya Medeniyetler Korosu; Antakya'nın kültürel değerlere, çeşitliliğe, sanata, uzlaşma kültürüne verdiği önemi sembolize eden çok değerli bir oluşum. Yıllar boyunca farklı kültürlerin şarkılarını, müziklerini dile getirerek kitlelere tanıttılar sevdirdiler. Sanatın iyileştirici gücünden yararlanarak depremden etkilenenlerin yanında olmaya ve unutmadan iyileşmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu projede bize destek veren değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

“Şarkılarda Sen” projesiyle ilgili konuşan Karsu, “Böylesine anlamlı bir projenin parçası olduğum için çok mutluyum. Atamız 1919'da işgal altındaki ülkemizde, büyük bir umutla bir mücadele başlattı. O'nun umudu bize ışık oldu, mücadelesi yolumuzu aydınlattı. 19 Mayıs ruhunu bugüne taşımak, Atamızı anmak ve anlamak için O'nun sevdiği iki şarkıyı tekrar onun için söyledik. Benim için çok duygu dolu anlardı. Şarkıları söylerken Atatürk'ü yanımda hissettim, umarım dinleyenlere de aynı şekilde hissettirebiliriz” dedi.

Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat şöyle konuştu: “Antakya Medeniyetler Korosu olarak 2007 yılından itibaren dünyanın birçok yerinde 2 binden fazla konser verdik. 6 Şubat depreminden sonra böylesine anlamlı bir proje tarafımıza gelince inanın çok heyecanlandık. 19 Mayıs ruhu ve ülkeyi Kurtuluş Savaşı'na hazırlayan süreç belki de şu anda bizim yaşadığımız yıkımda tüm ülkenin bizim için seferber olması ile aynı ruhtur. Ulu önderin bizlere çizdiği yolda görüyoruz ki tüm Türkiye tek yürek olabiliyor. Okuduğumuz eserlerde Atatürk'ü ve o dönemi hissederek okumak ve bunu gelecek kuşaklara aktarma fikriyse paha biçilmez” diye konuştu.

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