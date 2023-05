Garanti BBVA, dijital kullanıcı rakamlarını paylaştı

Türkiye'nin en çok kullanılan bankacılık uygulamalarından biri olan Garanti BBVA Mobil, bireysel ve tüzel müşterilerine sunduğu hizmetlerle özel bankalar arasında liderlerinden biri haline geldi. Uygulama, 13 milyonu aşkın müşterinin bankayla öncelikli temas noktası haline gelirken, 11 milyona yakın müşteri sadece mobil üzerinden bankacılık hizmetlerine erişiyor. Müşteri olma süreci de dahil olmak üzere şubeyle temas etmeden neredeyse her işlemin yapılabildiği uygulama, 500'ü aşkın fonksiyon setiyle müşterilere hızlı ve kolay hizmet sunuyor.

Banka, uygulama kullanımı hakkında şu açıklamayı yaptı:

Mobilden müşteri olma sürecinin başlamasıyla birlikte, uçtan uca dijital bankacılık deneyiminde son adım da tamamlandı. Banka bu süreci, bireysel müşterilerinin yanı sıra şahıs firması statüsündeki esnaf ve KOBİ'lerin de uçtan uca güvenli, kolay ve yalın deneyimleyebileceği şekilde tasarladı. Mobili müşteri deneyiminin ana merkezi olarak konumlayan banka, müşterilerinin tüm ihtiyaçları için mobil üzerinden çözüm yolları sunmayı hedefliyor. Müşteriler mobilden çıkmadan akıllı asistan Ugi, chatbot, video ile görüşme gibi hizmetler sayesinde çözüm yollarına erişebiliyor. İnsan temasına ihtiyaç duydukları noktada da, Garanti BBVA Mobil'den çıkmadan müşteri temsilcisi ile Canlı Destek çözümü sayesinde yazışarak destek alabiliyor. Türkiye'nin ilk yapay zekâ destekli akıllı asistanı Ugi, 2022 yılında 5 milyonu aşkın müşteriyle 53 milyondan fazla etkileşime girdi. Doğal konuşma dilini anlama konusundaki yetenekleri sayesinde 2022'de tekil kullanıcı sayısını yüzde 29'un üzerinde artırdı.

Uygulama kullanıcıları temassız işlem yapma ihtiyacının artmasıyla beraber para çekme, yatırma, transfer, kredi kartı borcu veya kredi ödemelerini QR kod ile şubeye gitmeye ihtiyaç duymadan ATM'ler üzerinden rahatça yapabiliyor. Müşterilerin büyük ilgi gösterdiği QR işlemleri için ortak QR kod uygulamasına geçilmesiyle beraber tüm banka müşterileri Garanti BBVA ATM'lerinden işlem yapabiliyor. Garanti BBVA müşterileri mobil uygulamayla tüm bankaların müşterilerine FAST altyapısı üzerinden QR ile para gönderebiliyor, hesaptan ve kredi kartından tüm banka POS'ları kullanılarak QR ile alışveriş ödemesi gerçekleştirebiliyor. Garanti BBVA QR işlemlerinde yüzde 37 pazar payıyla liderliğini sürdürüyor.

Banka stratejik öncelikleri arasında yer alan finansal sağlık ve danışmanlık yaklaşımı kapsamında mobilde uygulamaya geçen ‘Durumum' alanından müşterilerinin finansal resmini çekiyor, müşterilerini biriktirmeye ve kontrollü harcamaya yönlendiriyor, harcama alışkanlıklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler geliştiriyor ve bu önerileri sürekli dinamik tutuyor.

Banka, bu yılın başında hayata geçen açık bankacılık kapsamında farklı kurumlar üzerinden para transferi yapabilme ve farklı kurumlardaki hesapları tek bir noktadan izleyebilmek gibi özellikleri müşterilerine sunmaya başladı. Bankanın esnaf, KOBİ ve ticari müşterileri de başka banka üye işyeri/POS hareketlerini ve hesaba geçecek tutarlarını uygulama ve internetten görebilecek. Bu hizmeti müşterilerine ilk sunan bankalardan olan Garanti BBVA açık bankacılık ile müşterilerinin mali durumlarını daha kolay takip edip, yönetebilmesini, daha iyi bir deneyim şansına sahip olmasını ve zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.

Tüzel ve şahıs firmaları, bankanın dijital kanalları üzerinden GKS ve kefil bilgilerini görüntüleyebiliyor, üye işyeri başvurusu ve sözleşmelerini alabiliyor, maaş kurum tanım ve değişikliği ile kredisiz hayat sigortaları talimatlarını dijital onaya gönderilebiliyor aynı zamanda İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleyebiliyor.

Bankanın dijital bankacılık hizmetleri hakkında değerlendirme yapan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Günümüzde müşteriler teknolojinin en iyi şekilde kullanıldığı uygulamalardan yararlanmak, en iyi deneyimi yaşamak istiyor. Böyle bir dünyada banka olarak, müşterilerimize yaşattığımız her deneyimi ya da tasarladığımız her süreci, önce mobil yaklaşımı ile ele alıyoruz. Müşterilerimizin desteğe ihtiyaç duydukları her an dijital üzerinden kolayca bize ulaşmaları tüm sorularına hızlıca yanıt bulabilmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda müşterilerimiz için bir bankadan fazlasını sunmayı, onların finansal danışmanı olmayı ve zihinsel konfor alanı sağlayabilmeyi istiyoruz. Stratejimizi mobil etrafında kurgularken müşteri deneyiminde önceliğimizin; tüm müşterilerimizle her temas anında akıllı etkileşim kurabilen, doğru noktalarda insan desteği sunabilen, anlamlı öneriler ve tavsiyelerde bulunan ve güven inşa eden eşsiz bir deneyim oluşturmaya odaklanıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız doğrultusunda mutluluk ve gururla söyleyebilirim ki bankamız, halka açık yatırımcı raporlarına göre, özel bankalar arasında en çok dijital kullanıcıya sahip banka olarak öne çıkıyor” dedi.

