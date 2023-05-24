Garanti BBVA, e-Defter veri paylaşımı entegrasyonunu hayata geçirdi

Garanti BBVA'nın KOBİ ve ticari müşterileri, güvenle sakladıkları e-Defterlerini, eLogo tarafından geliştirilen web portal üzerinden izin verdiği ölçüde güvenle ve kolayca sisteme yükleyebilecek. Sisteme yüklenen e-Defter'ler de Agra Fintech'in FinBind veri köprüsü üzerinden otomatik olarak bilanço ve gelir tablosu formatına getirilerek Garanti BBVA ile hızlı şekilde paylaşılabilecek.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Bankacılık bugün dünyanın en güçlü ve dijital sektörlerinden biri. Teknoloji ve verinin gücüyle de dijital bankacılık kanalları ürün başvuru platformu olmanın çok ötesinde bir yere doğru evriliyor. Biz de bu kapsamda müşterilerimizin bankacılık hizmetlerine erişimde her aşamada hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları devreye alıyoruz. Müşterilerimizin paylaştıkları veriler doğrultusunda onları daha iyi tanıyarak daha doğru öneriler ve danışmanlık sunmak istiyoruz. eLogo ve Agra Fintech iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz e-Defter veri paylaşımı entegrasyonu da bu çalışmalarımızdan biri oldu. Tüzel müşterilerimizin sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olabilmeleri için finansal sağlıklarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

eLogo Genel Müdürü Başak Kural, lider entegratör eLogo'nun, servis şirketi olma hedefiyle bankacılık ve finansal servisler alanında da önemli iş birlikleri yaparak farklı projelere imza attığını paylaştı ve şunları söyledi: “Garanti BBVA ile e-Defter veri paylaşımı entegrasyonu projesinde gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden mutluluk duyuyoruz. Bu proje ile eLogo olarak biz de güvenle e-Defterlerini saklayan işletmelerin izin verdiği ölçüde e-Defterlerini kolaylıkla Garanti BBVA ile paylaşmasını sağlıyoruz. Böylelikle müşterilerimizin kendilerine özel avantajlı bankacılık ürünlerine hızla erişebilmesini amaçlıyoruz. Özellikle FinTech ekosisteminde müşteri ihtiyaçlarına paralel çözümler geliştirmeyi ve kullanıcı dostu, deneyimi en üst noktaya taşıyan hizmetleri önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde hizmet verdiğimiz işletmelerin finansal süreçlerini iyileştirmeye katkı sağlayacak çözümleri sunmaya devam edeceğiz."

Agra Fintech Kurucu Ortağı Taner Toraman, müşterilerin bugüne kadar finansal verilerini elden veya e-posta ile bankalara ilettiğini hatırlatarak, “Bu durum şirketlerin finansal verilerinin güvenliğinin, gizliliğinin sağlanmasını ve analiz edilmesini zorlaştırıyordu. Agra olarak geliştirdiğimiz FinBind HUB (veri köprü hizmeti) ile süreçler kısalırken, veri güvenliği sağlanıyor ve müşterilerin veri üzerindeki kontrolü artıyor. Banka müşterileri izin verdikleri takdirde finansal veriler FinBind üzerinden "insan gözü görmeden" banka sistemlerine aktarılıyor. Veriler sadece finans kurumundaki ilgili kişiler tarafından incelenebilecek şekilde uçtan uca şifreli olarak taşınıyor. Agra da dahil olmak üzere üçüncü taraflar verileri görüntüleyemiyor. Müşterilerine hızlı ve güvenli veri aktarım hizmeti sunmak isteyen özel entegratörler ve bankalar için geliştirilen FinBind HUB'ı ilk olarak Garanti BBVA ve eLogo'nun desteği ve öncülüğünde finans sektörüne kazandırmaktan çok mutluyuz. Platformumuz, Türkiye'nin önde gelen entegratörlerinin, ERP şirketlerinin ve bankalarının katılımıyla büyümeye devam edecek” dedi.

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