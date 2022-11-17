Garanti BBVA Filo, kira sertifikası ihraçlarında 600 milyon TL tutarında hacme ulaştı

Garanti BBVA Filo, alternatif finansman araçlarını çeşitlendirmek amacıyla Şubat 2022'de başladığı kira sertifikası (sukuk) ihraçlarını sürdürüyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği 10 kira sertifikası ihracını, gelen yoğun taleple piyasa muadillerine göre oldukça başarılı bir şekilde tamamlayan şirket, toplamda 600 milyon TL'lik hacme ulaştı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör, “Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve bankanın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla şubat ayından bu yana 10 kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. İhraçların tamamında, katılım esaslı sigorta ve emeklilik şirketlerinden ağırlıklı olmak üzere oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Sukuk ihraçlarımızda filo kiralama sözleşmelerine konu ve işletilmesi faizsiz finans ilkelerine uygun filo portföyü ve bu portföyün getirileri dayanak varlık olarak değerlendirildi.

Kira sertifikasını satın alan yatırımcılar ise Garanti BBVA Filo'nun, filo portföyünün kendisine ve kira gelirlerine, taraflar arasında anlaşılan kira oranı üzerinden almış oldukları sertifika payları oranında katıldı. Garanti BBVA Filo, hali hazırda dolaşımda kira sertifikası bulunan tek filo kiralama şirketi olarak sektöründe öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde de büyüme stratejimize uygun bir ürün olması nedeniyle bu ihraçlara artırarak devam edeceğiz” dedi.

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