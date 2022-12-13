Garanti BBVA 'Yeni Yıl Kredisi'ni duyurdu

Garanti BBVA, artan ihtiyaçların hızlı ve kolayca karşılanabilmesi için sağlık, alışveriş, evlilik harcamaları ve her türlü nakit ihtiyaçlarına yönelik Yeni Yıl Kredisi imkânı sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre banka, müşterilerine şubeye gitmeden Anında Kredi Hattı ve dijital bankacılık üzerinden güvenli bir şekilde kredi kampanyasından yararlanma olanağı sağlıyor. Yeni Yıl Kredisi'nden yararlanmak isteyenler; Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet garantibbva.com.tr, Garanti BBVA şubeleri ve Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'ndan kolayca kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ayrıca şubeden başvurulan ihtiyaç kredilerinde 3 ay erteleme imkanı da sunuluyor.

Yeni Yıl Kredisi hakkında bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Yeni yılla birlikte müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla anında ve hızlı başvurabilecekleri Yeni Yıl Kredisi'ni sunuyoruz. Müşterilerimiz sağlık, alışveriş, evlilik ve her türlü nakit ihtiyacını Yeni Yıl Kredisi'yle Anında Kredi Hattı ve dijital bankacılık kanallarımız üzerinden kolayca kullanılabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen ancak Bankamız müşterisi olmayanlar mobil uygulamamızı indirerek bulundukları yerden hızlıca müşterimiz olarak anında kredi başvurusunda bulunabilir. Biz de, yeni yılda ihtiyaçları yerine sevdiklerini düşünmeleri amacıyla Yeni Yıl Kredisini sunduğumuz için mutluyuz” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.