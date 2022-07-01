Garanti BBVA, yenilenen web sitesinde kullanıcı deneyimini odağına alıyor

Tasarımı baştan aşağı yenilenen Garantibbva.com.tr ana sayfasında ziyaretçiler daha sade bir yapıyla karşılaşırken, kredi/kart başvurusu, kampanyalar, hesaplamalar gibi en sık yapılan işlemlere tek tıklama ile kolayca ulaşabiliyor.

Web sitesi; bireyselden kurumsala, esnaf ve KOBİ'lerden özel bankacılığa kadar tüm segmentlere ve ihtiyaçlara cevap veren menü yapısı, kolay okunabilir sayfaları ve trendlere uygun tasarımıyla da dikkat çekiyor. Arama motoru optimizasyonu ve geliştirilen alt yapı çalışmaları sayesinde ise bankanın web sitesi ziyaretçilerine daha kolay erişilebilir ve hızlı bir deneyim sunuyor.

Türkiye'de mobil cihazlardan internet kullanım oranının yüzde 95'in üzerinde olmasından hareketle banka, yeni web sitesi ziyaretçilerine mobil cihazlar üzerinden de rahat ve konforlu bir deneyim sunmayı amaçladı. Bu kapsamda yenilenen web sitesi; cep telefonu, tablet gibi farklı ekran çözünürlüklerine sahip cihazlarla uyumlu olarak tasarlandı.