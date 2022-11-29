Garanti BBVA'ya ‘En İyi Dijital Çözüm' ödülü

Garanti BBVA, IMI Conferences tarafından 18'inci Türkiye İletişim Merkezi Günleri kapsamında düzenlenen Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri'nde ‘En İyi Dijital Çözüm' kategorisinde birinci oldu. Yapılan açıklamaya göre, çağrı merkezi hizmeti veren tüm sektörlerden katılım alan yarışmada, kurumların dijital teknolojilere adaptasyon seviyeleri, dijital kanallarda verdikleri hizmetin kalitesi gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Ayrıca bu kanallar aracılığıyla sağladıkları ilave müşteri memnuniyetiyle, dijital kanallar arasındaki geçiş kabiliyetleri de değerlendirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Müşteri İletişim Merkezimiz bankamızın en yoğun iletişim kanalı olarak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak üzere yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Müşterilerimize uçtan uca dijital bir deneyim sunduğumuz “Dijitalden Müşteri Kazanımı”, Görüntülü Görüşme Limit İşlemleri ve parola hizmetleri ve sesli-görüntülü iletişim kanallarımıza eklediğimiz yazılı platform 'Canlı Destek' hizmeti ile sunduğumuz pratik, hızlı ulaşılabilir ve ilk temasta çözüm sağlayan servislerdeki başarımızla bu ödülü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dijital dönüşümde fark oluşturacak projelerle müşterilerimizin finansal hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz. Müşteri İletişim Merkezi de teknoloji, kaynak yönetimi ve iş sonuçları açısından sektörüne liderlik yapmaya devam edecek” dedi.



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