Gardiyanla komşuları arasında ‘Neden baktın?' kavgası: 3 yaralı

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri T., güvercinlerini beslemek için kendisine ait olan arsaya gitti. Nuri T., ile daha önceden de aralarında husumet olduğu öğrenilen Nuri G. ve Murat A.'nın ‘Neden baktın?' demesi üzerine tartışmaya başladılar. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi üzerine birbirlerine saldırmaya başladılar.

Arbede sırasında şahıslardan biri Nuri T.'ye ait olan beylik tabancasını belinden alarak havaya ateş etti. Sesleri duyarak dışarıya çıkan vatandaşlar ise bir yandan kavga eden şahısları ayırmaya çalışırken diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan Nuri T., Nuri G., ve Murat A., ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fadıl Pişkin - Semih Can Yılmaz

