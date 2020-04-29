Garry Rodrigues'den 175 aileye gıda yardımı

Korona virüse karşı toplumun her kesiminden olduğu gibi futbolcular da bireysel olarak ellerinden geleni yapıyorlar. Fenerbahçe'nin oyuncusu Garry Rodrigues, korona virüs ile mücadele kapsamında Kızılay'a nakdi bağışta bulundu. Kızılay İskilip Şubesi hesabına 12 bin TL bağışta bulunan Rodrigues'in bağışı sonrasında 175 koli yardım hazırlanarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay yetkilileri tarafından ulaştırıldı.

"Rodrigues, hayrına 175 paket yardım kolisi hazırlayıp dağıtıyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İskilip Kızılay Şube Başkanı Mehmet Koca, “Oyuncunun Kızılay hesabına yardım yaptığını öğrendik. Bunun 175 adet paket yapılarak Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması yazıyordu. Bu paketleri hazırlayarak dağıtıyoruz. Önce şaşırdık. Gittik hesabı kontrol ettiğimizde gerçekten 12 bin TL yattığını gördük. İnanamadık. Çünkü yabancı bir futbolcunun İskilip Kızılay Şubesine bağışta bulunması tuhafımıza gitti. Ama hesaplarımızda gerçekten paranın olduğunu gördük. Onun hayrına 12 bin liralık 175 paket yardım kolisi hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Devamını bekliyoruz. Kızılay nasıl yurt dışında yardımlar yapıyorsa onların da bizlere yardımda bulunması gerçekten çok güzel ve duygulandırıcı” dedi.

Bilal Arıcı