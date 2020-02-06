Garson cinayetine müebbet hapis istemi

Sosyal medyada fenomeni ‘CZN Burak' lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in sahibi olduğu Levent'teki ünlü restoranda garsonlar arasında geçtiğimiz aylarda servis açma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Mehmet G. ile Zekeriya H. mesai bitiminde, gece saatlerinde iş yerine yakın bir yerde yeniden tartışmıştı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahını çeken Mehmet G., açtığı ateşle Zekeriya H.'yi vurarak öldürmüş yanlarında bulunan arkadaşları V.A. ve M.H'yi de silahla yaralamıştı. Silahlı kavga anı güvenlik kameralarına da yansıyan olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mehmet G.'nin Zekeriya H.'yi silahla ateş etmek suretiyle öldürdüğü, olay yerinden kaçtığı sırada da Mahmut H. ve Valid A.'yı çeşitli yerlerinden vurarak yaraladığı yer aldı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS İSTEMİ

İddianamede,"Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mehmet G.'nin ayrıca "Kasten adam öldürmeye teşebbüs, Kasten yaralama, Kasten yaralamaya teşebbüs ve Hakaret" suçlarından da cezalandırılması istendi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında işletme sahibi Burak Özdemir'in ifadesine de başvurulduğu öğrenildi. İki şahsın da restoranında garson olarak çalıştığını kaydeden Özdemir'in ifadesinde, işletme içinde herhangi bir tartışmaya şahit olmadığını, kavgayı diğer çalışanlarından öğrendiğini söylediği öğrenildi.

İrem Demir

