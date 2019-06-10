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'Gasp edildim' dedi dilenci çıktı

'Gasp edildim' dedi dilenci çıktı
'Gasp edildim' dedi dilenci çıktı

Adana’da gasp edildiğini ileri sürerek polise başvuran şahsın parasına dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıtalar tarafından el konulduğu ortaya çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 82 yaşındaki Aziz İ., 155 polis imdat hattını arayarak bankadan çektiği 3 bin 170 lirasının gasp edildiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine gasp ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen ekibi bankaya götüren şahıs paraya çektikten sonra yanına gelen 3-4 şahsın zorla parasını aldığını söyledi.

Polis yaşlı adamın ellerinde de morarma olduğunu görünce gasp edilmiş olabileceğini düşündü. Ancak polis yaptığı çalışmada yaşlı adamın parasını zabıta ekiplerinin aldığını tespit etti. Zabıta ekiplerinin yaşlı adamın dilencilik yaptığı gerekçesiyle bundan elde ettiği paralara el koyduğu ve tutanak tuttuğu ortaya çıktı.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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