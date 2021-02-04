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Gasp şüphelileri, ‘biz gasp etmedik onlar verdi' dediler

Gasp şüphelileri, ‘biz gasp etmedik onlar verdi' dediler
Gasp şüphelileri, ‘biz gasp etmedik onlar verdi' dediler

Konya’da iki kişiden cep telefonu ve 2 bin 800 lira para gasp eden 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ifadesinde, ‘biz gasp etmedik onlar verdi’ dediği öğrenildi.

Olay, 25 Ocak'ta merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli 3 kişi, iki kişiyi bıçak zoruyla tehdit ederek telefonlarını ve üzerlerinde bulunan 2 bin 800 lira parayı alarak kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri adım adım takip ederek telefonları kent merkezindeki bir telefoncuya sattıklarını tespit etti. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi üzerine Necip Fazıl Ö. (21), Durmuş S. (23) ve Veli G. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinde, ‘biz gasp etmedik, onlar verdi' dediği öğrenildi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan Çetin
 

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