Gasp şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.C. (23) kendisini bir barakaya götüren şahısların burada silah zoruyla cep telefonu ile 8 bin 500 lira parasını gasp edip, darp ederek eziyet ettiklerini ileri sürüp polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Ş.Ç. (25), Y.A. (24), T.C.A. (24) ve İ.G.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 1 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.A., T.C.A. ve İ.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ş.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammer Ay