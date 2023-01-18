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Gaspçı hırsız aksayan bacağından yakayı ele verdi

Gaspçı hırsız aksayan bacağından yakayı ele verdi
Gaspçı hırsız aksayan bacağından yakayı ele verdi

Tuzla’da motosikletli gaspçılar, farklı tarihlerde üç farklı bankadan para çeken kişileri takip ederek paralarını gasp etti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahıslardan birini aksayan bacağından tespit ederek iki şüpheliyi yakaladı. Şahısların park halindeki bir aracın camını kırarak içerisindeki çantayı çaldıkları anlar kameraya yansıdı.

Gaspçı hırsız aksayan bacağından yakayı ele verdi - Tıkla İzle

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, farklı tarihlerde aynı yöntemle Tuzla ilçesinde meydana gelen 3 farklı “Banka Takipli Gasp” suçu ile ilgili olarak çalışma başlattı. Polis, olayların meydana geldiği noktalardaki güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu her üç olayı da motosikletli iki şahsın gerçekleştirdiği ve şahıslardan birinin ayağında aksama olduğunu belirledi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü şüphelilerin sıklıkla kullandıkları belirlenen İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda yapılan çalışmalar sırasında ayağında aksama olan ve eşkâle uygun bir şahsın yaya olarak seyir halinde olduğu görülmesi üzerine şüpheli takibe alındı. Ekipler, bir süre sonra durdurulan şüphelinin olayın faillerinden E.O. (37) isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Elyesa Karatepe

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