Gastronomi dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren etkinlik başlıyor

5'inci Gastronomi Buluşması etkinliği 17 Mayıs tarihinde başlıyor. Beykent Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlik üniversitenin Hadımköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Temasının “Hatay Mutfak Kültürü ve Lezzetleri” olarak belirlendiği 5'inci Gastronomi Buluşması etkinliğine ise tüm üniversite öğrencileri katılabiliyor.

Gastronomi dünyasının önemli isimlerinin bir araya geleceği etkinlikte, Hatay mutfağının lezzetleri sunulacak. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı, Gastronomi Kulübü ve Aşçılık Kulübü tarafından organize edilen 5'inci Gastronomi Buluşması'na katılacak isimler ise şu şekilde:

Doç. Dr. Lütfü Savaş - Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı (I. Oturum)

Musa Eskiocak - Hatay Expo Genel Sekreter Yardımcısı (I. Oturum)

İpek Aslan - Unesco Gastronomi Evi Müdürü (I. Oturum)

Nadir Güllü - Güllüoğlu Baklavaları Sahibi (II. Oturum)

Nuri Develi - Develi Restoranları Yönetim Kurulu Üyesi / TURYİT Yönetim Kurulu Üyesi (II. Oturum)

Özay Akar - Radisson Blu Şişli Yiyecek-İçecek Direktörü (III. Oturum)

Umut Karakuş - Muutto Restoran Kurucu Şefi (III. Oturum)

Mehmet Faruk Yardımcı - JW Mariot Marmara Sea Mutfak Şefi (III. Oturum)

Müge Ergül - Tutti Restoran Kurucu Şefi (III. Oturum)

Yasemin Ataman - Unilever Şef (IV. Oturum)

Mihta Yıldırımtaş - Morini Restoran Mutfak Şefi (IV. Oturum)

Murat Aslan - Big Chefs Mutfak Koordinatörü (IV. Oturum)

Gastronomi Bölümü ve Aşçılık Programı Mezun 1'er Öğrenci (IV. Oturum)