GAÜ yatay geçiş başvuruları devam ediyor

Kayıt hakkı kazanan öğrencilere, kontenjanlar dahilinde 7 yıl kesintisiz burs imkanı

Konuyla ilgili GAÜ'den yapılan açıklamada, 2019-2020 Güz dönemi kurumlar arası geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler için GAÜ'nün uygulama esasları, başvuru şekli ve tarihi, gereken belgeler üniversitenin web sitesinden paylaşıldığı belirtildi. GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı açıklamasında, uygun görülen başvurulara kontenjanlar çerçevesinde kesintisiz eğitim bursu sağlanacağı bildirildi.

Başvurular için belgelerin eksiksiz ve zamanında gönderilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurumlararası Geçiş için başvuruda gerekli olan evrakları şu şekilde sıraladı; ösym belgesi, transcript fotokopisi, ders içerikleri, lise diploması fotokopisi, disiplin belgesi, ingilizce hazırlık belgesi fotokopisi, kimlik kartı fotokopisi, daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge.

Ayrıca, başvuruların bizzat, posta ya da e-mail yolu ile yapılacağı belirtilen açıklamada, ön başvurunun e-mail ile gönderdikten sonra orjinal belgelerin posta yolu ile iletmesi gerektiği vurgulandı. Ön başvuruların başladığı belirtilen açıklamada, geç ve eksik belge ile yapılan başvuruların dikkate alınmayacağı ifade edildi. Belgelerin gönderilmesi gerek adresler ise şu şekilde belirtildi;

Posta Adresi : Üniversite Yolu, Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Girne, K.K.T.C. E-Mail: info@gau.edu.tr olarak paylaşıldı.