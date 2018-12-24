Gaybubet evlerinden sarı ve turuncu yelek çıktı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, alınan bir istihbaratı değerlendirip şahısları teknik takibe aldı. Bu sabah saatlerinde ise operasyona start verildi.

İhraç edilen savcı, emniyet imamı, askeri mahrem imamı, Büyük Bölge Temsilcisi, üniversite sorumlusunun da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

28 ayrı evde yapılan aramada 19 adet sarı yelek, 9 adet turuncu yelek sahte kimlikler 91 bin lira, 8 bin 800 dolar ve bin 250 Euro'ya da el konuldu. Operasyonda örgütsel içerikli birçok dijital malzeme de ele geçti.

FETÖ operasyonunda 'yelek' detayı!

Bursa KOM ekipleri FETÖ'nün hücre evleri olarak bilinen 28 Gaybubet evine operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında ihraç savcıların da bulunduğu 22 kişi gözaltına alınırken evlerden Avrupa'da devlet karşıtı gösterilerde kullanılan sarı ve turuncu yelekler de ele geçirildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine şafak baskını düzenledi. 28 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 22 aranan şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında ihraç savcı, emniyet imamı, askeri mahrem imam, büyük bölge sorumlusu ve üniversite sorumlusunun da olduğu öğrenildi.

Öte yandan örgütün evlerinde Avrupa'da son zamanlarda hükümet ve iktidar karşıtı gösterilerde kullanılan 19 sarı, 9 turuncu yelek, 98 bin lira, 8 bin 825 dolar, bin 200 euro, çok sayıda elektronik cihaz ve kimlik ele geçirildi.

Operasyon devam ediyor.

Derya Evren

