“Gayretli'den 8 Mart Kadınlar Günü mesajı”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm yurtta ve dünyada etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İGÜ Mütevelli Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Hayatın her anında fedakârlığın, duyarlılığın ve şefkatin sembolü olarak bilinen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

“Kadın istihdam oranı \%18'lere yükseldi”

11'inci Kalkınma Planı'na atıfta bulunan Gayretli konuşmasını şöyle sürdürdü:

Özellikle son dönemde KOSKEB, Ticaret Bakanlığı ve STK'ların desteğiyle kadın istihdam oranının \%18'lere yükseldiğini vurgulayan Gayretli, “Erkeklere göre düşük olan kadınların istihdam oranı tarımda \%41, hizmet sektöründe \%44, sanayide ise \%13 görülüyor” şeklinde konuştu.

“Kadınların işgücüne katılımı haneye de etki ediyor”

Kadınların işgücüne katılımının ve istihdamının, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsuru olduğunu ifade eden Gayretli, “Üniversitede de kadın çalışan sayımız toplam çalışan sayısının \%50'sinden fazla. Önemli kademelerde kadın yöneticilerimiz bulunuyor. Kadınların daha iyi işlerde, işgücüne yüksek oranlarda katılması haneye de etki ediyor. Hanenin geliri artıyor, tasarruf edilebiliyor ve yatırım için finansman olanağı sağlanmış oluyor” ifadelerini kullandı.

