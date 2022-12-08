Gayrimenkul alımları 9 aylık net girişlerin yüzde 86'sını oluşturdu

2022 yılı ilk dokuz ayında doğrudan yabancı yatırım girişleri 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışına doğrudan yatırım çıkışları 3,7 milyar dolar olurken; net girişler ise 5,6 milyar dolarlık seviyesi ile geçen yılki düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Merkez Bankası verilerinden oluşturduğu Doğrudan Yatırımlar Bültenine göre 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde, doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) Mayıs ayındaki 1,9 milyar dolarlık net giriş hariç düşük seyretti. Bu çerçevede ilk dokuz aylık gelişmeler 2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, DYY girişleri ve YDY çıkışları 500 milyon dolar geriledi, net doğrudan yatırım girişinde de 17 milyon dolarlık sınırlı artış gerçekleşti.

Gayrimenkul kaynaklı girişler net girişlerin yüzde 86'sını oluşturdu

Ocak-Eylül 2022 döneminde, gayrimenkul kaynaklı net girişler 2021 yılında 3,95 milyar dolar iken, bu yıl yüzde 21,3 artışla 4,79 milyar dolara yükseldi. Net toplam içindeki payı da yüzde 71'den yüzde 86'ya ulaştı. Diğer bir ifadeyle, 4,8 milyar dolar düzeyindeki net gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda doğrudan yatırım kaynaklı net sermaye girişi 787 milyon dolara geriledi.

Yabancı yatırımların yoğunluğu finans, sigorta ve ticarette

Hizmetler sektörü doğrudan yatırım girişlerinde temel sektörü oluştururken, Türkiye'ye yapılan yabancı yatırımların yarısından fazlası finans-sigorta ile toptan ve perakende ticaret sektörlerinde yapıldı. İspanya, büyük kısmı Nisan ve Mayıs aylarında olmak üzere toplam 1,6 milyar dolarlık yatırımı ile Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülke konumunda yer aldı. Türkiye'de yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımlarının yüzde 40'ından fazlası Hollanda'da oldu ve geçen yıla kıyasla bu ülkedeki yatırımlar iki katına çıktı. Finans-sigorta, imalat ve madencilik yurt dışında en yüksek tutarda yatırım yapılan sektörler oldu.

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