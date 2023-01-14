Gayrimenkul dolandırıcılığında yeni gelişme: 72 kişiden 38'i tutuklandı

İstanbul'da bir gayrimenkul firma çalışanlarının vatandaşları, devre mülklerini yüksek meblağlara yabancı müşterilere satabilecekleri vaadiyle dolandırdığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 113 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi'ne getirilerek nöbetçi savcıya ifade veren şüphelilerden 72'si tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Sevk edilen 72 şüpheliden 38'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. 34 kişi ise savcılık tarafından Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine gönderilen diğer 19 kişi de Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul'da faaliyet gösteren bir gayrimenkul firma çalışanları tarafından devre mülkleri bulunan vatandaşların telefonla arandıkları, devre mülklerini yüksek meblağlara yabancı müşterilere satabilecekleri vaadiyle ofislere davet edildikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin daha sonra mağdurların cep telefonlarından 'kredi notuna bakacağız' bahanesiyle mobil bankacılığı açtırıp kredi çekmelerini sağladığı ve bu kredinin şirket hesabına veya çalışanların hesaplarına aktarılarak haksız kazanç ile menfaat temin edildiği belirlenmişti.

Konuya ilişkin 2 aylık teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 172 eylem tespit edilirken, yapılan operasyonlarda 131 şüpheliden 113'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 milyon 750 bin TL nakit para ile değeri yaklaşık 41 milyon 600 bin TL olan araçlara ve İstanbul, Yalova ve Ankara'da bulunan yaklaşık 70 milyon TL değerindeki çeşitli arsa, dükkan ve dairelere el konulmuştu.

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