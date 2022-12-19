'Gayrimenkul güven vermeye devam ediyor'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim ayına ait Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. 2022 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 188,2, reel olarak ise yüzde 56,3 oranında arttı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Meclis üyesi ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini, değerleme raporlarındaki konut değerleri kullanılarak oluşturulan konut fiyat endeksi Ekim ayı verileri açıklandı. Buna göre konut fiyatları reel olarak yıllık bazda yüzde 56,3 oranında arttı. Gayrimenkul, yatırımcılar için en güvenli liman olma özelliğini koruyor” dedi.

"En yüksek yıllık değişim gösteren bölgeler"

İstatistiki bölge sınıflaması kapsamında en yüksek yıllık değişim gösteren illeri de değerlendiren Özelmacıklı, “Özellikle yüzde 237 artışla Antalya, Burdur, Isparta düzeyi ilk sırada yer alıyor. Adana, Mersin, ile Aydın, Denizli, Muğla illerinin bulunduğu bölgelerde yüzde 205 artış ile en yüksek yıllık değişim gösteren bölgeler arasında. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, sırasıyla yüzde 204,6, 194,1 ve 186,4 oranlarında artış gösterdi” diye konuştu.

Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı

Endeks verileri kapsamında Türkiye genelinde konut birim metrekare değerinin 16 bin 500 lira seviyelerine ulaştığını ifade eden Özelmacıklı, “İstanbul'da ise birim metrekare değeri 26 bin 637 liraya ulaştı. Bunun yanı sıra İzmir'de birim metrekare değeri 19 bin 632 lira iken, Ankara ortalamanın altında ve 12 bin lira seviyelerinde. İlanlardan ziyade bu metrekare fiyatlarının daha gerçekçi olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü bu değerler, değerleme raporlarındaki konut değerinin, konutun brüt kullanım alanına bölünmesi ile elde ediliyor” dedi.

"Yetki belgeli emlak işletmesi sayısı 45 bini geçti"

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için işletmeler adına yetki belgesi alınması gerektiğine de değinen Özelmacıklı, “Ülkemizde emlak işletmeleri tarafından alınan yetki belgesi sayısı 45 bini geçti. Lakin hala 20 bine yakın odaya kayıtlı olup, yetki belgesiz faaliyet gösteren işletmeler var. Bizler de özellikle sektördeki denetimlerin artırılarak, yetki belgesiz aracılık faaliyetlerinin önlenmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.