Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılında toplam nüfusun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini ise erkekler oluşturdu. Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kadınlara yapılan konut satış sayıları hakkında bilgiler veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Türkiye genelinde 2022 yılında 1 milyon 485 bin 622 konut satıldı. Kadınlar yüzde 32,6 pay ile 484 bin 654, erkekler yüzde 55,3 pay ile 821 bin 132 konut sahibi olurken yüzde 1,6 pay ile 24 bin 193 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı” dedi.

"Gayrimenkul sahipliğinde kadınların oranı yüzde 35"

Türkiye'de tüm gayrimenkul türlerinde ise yüzde 65 erkekler gayrimenkul sahibi olurken bu oranın kadınlarda yüzde 35'te kaldığını ifade eden Özelmacıklı, “Türkiye genelinde toplam 131 milyon gayrimenkulün 80 milyonunun sahibi erkek olurken, 43 milyon 468 bin gayrimenkulün sahibi ise kadın oldu. Erkek sahiplik oranı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde daha fazla iken, batıya doğru gelindikçe kadınların gayrimenkul sahipliği oranı artıyor. Konut tercihlerinde seçimi yoğun olarak kadınlar yapıyorlar. Kadınlar ulaşım ve sosyal çevrenin yanı sıra, kendilerini güvende hissetmelerini önemsiyorlar. Erkekler için ise, konutun depreme dayanıklılığı ve otopark durumu daha öncelikli” dedi.

"Balıkesir ve Çanakkale ilk sırada"

2022 yılı illere göre cinsiyet ayrıntısında konut satış sayılarını da değerlendiren Özelmacıklı, “Geçtiğimiz yıl Balıkesir ve Çanakkale yüzde 41 ile en yüksek oranda kadınlara konut satışının yapıldığı iller olmuştu. Bu iki ilimizi yüzde 40 ile Tunceli, yüzde 39 ile Edirne, yüzde 38 ile de Kırklareli, Denizli, Burdur, Karaman ve İzmir takip etti. En az oranda kadınlara konut satışı yapılan iller ise yüzde 10 ile Hakkari, yüzde 20 ile Muş, yüzde 22 ile de Bitlis, Ağrı ve Ardahan oldu" dedi.

"Evlenme ve boşanma sayılarında artış var"

2022 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerine de değinen Özelmacıklı, “Evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 563 bin 140 iken 2022 yılında 574 bin 358 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı da 2021 yılında 175 bin 779 iken 2022 yılında 180 bin 954 oldu” dedi.

"Kadınlar kendilerini güvende hissetmek istiyor"

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına da değinen Özelmacıklı, sözlerini şöyle tamamladı: “2022 yılında, yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hisseden kadınların oranı yüzde 30,4 seviyesinde. Evde yalnız otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı kadınlarda yüzde 6,8 oldu. Ayrıca aile konutu şerhinde de bir artış var” dedi.

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