Gayrimenkul sektöründe Proptech uygulamaları yaygınlaşıyor

DESİ Alarm ve Güvenlik Sistemlerinin Akıllı Kilit Sistemi artık Altın Emlak temsilcilerinde de kullanılacak. COVİD sürecinin teknolojinin gayrimenkulle buluştuğu Proptech çözümlerini hızlandırdığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Gayrimenkul sektöründe pazarlama, satış ve satış sonrası yönetim aşamalarında büyük bir değişimler yaşanıyor. Bizler de bu değişimlere en hızlı adapte olan şirket olarak bunu sağlayan teknolojileri yakından takip ediyoruz. DESİ Alarm ve Güvenlik Sistemleri ile Utopic ürünler kapsamında pazarladığımız portföylerde temassız uzaktan erişim kontrolleri sağlayabileceğiz” dedi.

“Yenilikçi ürünler ile farklı çözümler”

Yenilikçi ürünleri ile gayrimenkul sektöründe çözümler sunmaya devam ettiklerini belirten DESİ Ürün Müdürü İrfan Naçar ise “Utopic ürünümüz ve SmartLock uygulamamız ile Dünyanın neresinde olursanız olun internete bağlanmadan kapınızı müşterilerinize açtırabilirsiniz. Gerek tek kullanımlık elektronik anahtarlar üreterek gerekse de tuş takımlı veya parmak izi okuyucular ile sistemin kullanılabilmesi mümkün. Altın Emlak ile bu yenilikçi ürünümüzün emlak pazarlama hizmetlerinde de kullanılmasını sağlamış olacağız” dedi.

“Yerli üretimi destekliyoruz”

DESİ ile beraber çalışmalarında yerli üretim vurgusu da yapan Özelmacıklı “DESİ ürünlerinin yerli üretim olması, yerli yazılımla ve geniş servis ağı çözümler sunması bizler için çok değerli. Bizler de ülkemizin bir markası olarak, yerli ürünleri ve çözümleri destekliyoruz. Bu işbirliğimizin zaman içerisinde birçok farklı çözümlere de imkan sağlayacağına inanıyoruz” dedi.