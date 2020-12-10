Gayrimenkulün büyük buluşması ‘Re360' 2'inci gününde hız kesmeden devam etti

Dördüncü yılında ilk kez online olarak gerçekleştirilen “Gayrimenkulün Büyük Buluşması RE360” ikinci gününde de hız kesmeden devam etti. Digital ortamda online olarak gerçekleştirilen buluşmada mesleki toplum örgütleri, gayrimenkul sektöründe ulusal ve uluslararası liderlerin katılımıyla oturumlar düzenlendi.

İlk gününde başarılı oturumlara ve sektör profesyonellerine ev sahipliği yapan konferansın ikinci gününde de pek çok sektör temsilcisi katılım sağladı. Katılımcı profilini ofis, tasarım ve mimar, hukuk, şehir plancısı, turizm yatırımcıları, konut ve rezidans, tesis yönetimi, gayrimenkul yatırım fonu, proje yönetim firmaları, ulaşım, spor, eğlence yatırımları, değerleme firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, karma projeler, proptech firmaları, perakende, lojistik, araştırma firmaları ve sağlık yatırımları oluşturdu.

Kamudan özele, yatırımcıdan hizmet üretenine kadar tüm ilgili kurum ve kuruluşların bir araya geldiği RE360 Konferansı'nın ikinci gününde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ayrıca “Algoritmalar Devrinde Pandemi” “Viyana'nın Dönüşüm Yolcuğunda Neler Yaşandı? Akıllı Bir Şehir Koronavirüs ile Nasıl Mücadele Ediyor?” başıkları ele alındı.

“Pandemi hayatımıza getirdiği yeni normalleri doğru okuyanlar, yeni dönemin ayakta kalanları olacak”

RE360'ın ikinci gününde konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak “DEİK ailemizin iş birliğiyle bütün dünyanın iş insanları ağı, yani sadece Türkiye yapılanmamız değil, karşı kanatlarımızla birlikte her şey, önünüzde sizi bekliyor. Tüm dünyada 7/24 aktifiz. Tabiri yerindeyse ‘kesintisiz iletişim' ve ‘etkin bir iş ağı'. Gelin bu değeri daha fazla faydaya dönüştürelim, daha fazla katma değere dönüştürelim. Pandemi hayatımıza yeni normaller getirdi. Bunları zamanında ve doğru okuyanlar, yeni dönemin ayakta kalanları ve kazananları olacak” dedi.

“Covid-19 ile birlikte iş hayatımız da dahil olmak üzere birçok şey değişti”

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında bu programı yüz yüze, gerçekleştirildiği hatırlatan DEİK Başkanı Nail Olpak, “Covid-19 ile birlikte iş hayatımız da dahil olmak üzere birçok şey değişti. Pandemi, bazı kavramların hayatımızda anlamlarının farklılaşmasına da yol açtı. Ve bu değişimin ticari faaliyetlerimizin yol haritasında da önemli sonuçları olduğunu ve olacağını düşünüyorum. Öncelikle, dijital teknolojiler ve yapay zeka, hayatımızda düşündüğümüzden daha çok ve daha hızlı şekilde yer aldı. Ticari hayatımızda rekabetçiliği konuşurken hep referans verdiğimiz ölçek ekonomisinin tek başına yeterli olmadığını kavradık. Uzaklık ve yakınlık ile birlikte konuştuğumuz Lojistik kavramının yanında bir de “ulaşılabilirlik” diye yeni bir kavram ortaya çıktı. İş dünyasında hep konuştuğumuz tedarik zinciri kavramının bundan sonra daha hayatımızda daha farklı ve önemli bir yer alacağını öğretti. Mobilite de bu süreçte, bir yerden başka bir yere gitmek, yani fiziki hareketle sonuca ulaşmak yerine, uzaktan erişim ile işlerin halledilmesi şeklinde değişim gösterdi. Bu da beraberinde geleceğin çalışma modeline geçişi akıllara getiriyor. Ve son kavramım da ‘güven' kelimesi. Dönemin kazananlarının kimler olacağının çok konuşulduğu bu süreçte, ülke, firma ya da sektör bazında bir ayrım yapmadan, tedarik zincirini kopartmadan ayakta kalanlar ve muhataplarına güven duygusunu çok daha iyi verebilenler olacaktır” dedi.