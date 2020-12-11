Gayrimenkulün Büyük Buluşması Re360 sona erdi

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen gayrimenkulün büyük buluşması RE360'ın 3 gün süren konferansları sona erdi. Konferansın bugün gerçekleşen son oturumuyla beraber RE360'a, gayrimenkulde dünyanın en önemli ve en büyük fuarlarından biri olarak nitelendirilen MIPIM'in stratejik ortaklığında, kamudan özele, yatırımcıdan hizmet üreten kadar tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan 18 şehirden bin 107 üst düzey yönetici katılım sağladı.

RE360'ın son gününde açıklamalarda bulunan Fifh Wall Yönetci Direktörü ve Avrupa Başkanı Roelof Opperman: “RE360'ta yer almaktan gerçekten mutluyum.. PropTech artık tüm dünyaya yayılıyor ve gayrimenkul sektöründe büyük dönüşüm ve yenilikler oluşturuyor. Fifth Wall olarak konuyla ilgili görüşlerimizi paylaşmaktan ve Türkiye gayrimenkul ekosistemi ile etkileşim kurmaktan heyecan duyduk” dedi.

Prof. Dr. Emin Gün Sirer ise yaptığı açıklamada kripto paralarla finansal işlemlerin riskli olduğunu dile getirdi. Sirer, “Madencilikte yoğun bir enerji tüketimi mevcut. Bu nedenle çevreci bir yaklaşıma ve sürdürülebilir politikaya sahip değiller. Yakın zamanda Şubat ayında Uniswap'ta 20-30 milyon dolarlık bir saldırı yaşandı. Sebebi de Uniswap'ın üzerine kurulan değerlerden birinin hatalı olması sonucunda hacker kodlamada kendine aktarılmasına olanak sağlayan bir boşluk buldu” diye konuştu.