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Gaz deposunda şiddetli patlama: alevler gökyüzünü sardı

Gaz deposunda şiddetli patlama: alevler gökyüzünü sardı
Gaz deposunda şiddetli patlama: alevler gökyüzünü sardı

Fas’ta bir gaz deposunda meydana gelen şiddetli patlamada gökyüzünü alevler sararken çevredekiler büyük panik yaşadı.

Gaz deposunda şiddetli patlama: alevler gökyüzünü sardı - Tıkla İzle

Fas'ın Muhammediye kentinde limanda yer alan propan gazı deposunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Art arda yaşanan patlamalar paniğe neden olurken, gökyüzünü ve deponun çevresini alevler sardı. Fas resmi haber ajansından yapılan açıklamada, çıkan yangında depodaki 7 tanktan 5'inin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Çevredeki yerleşimlerin önlem olarak tahliye edildiği yangında itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saat sonra alevleri kontrol altına aldığı öğrenildi. Olayda can kaybı ve yaralanma bildirilmezken, patlamanın nedenini tespit etmek üzere soruşturma başlatıldığı belirtildi.

 

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