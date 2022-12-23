Gaz deposunda şiddetli patlama: alevler gökyüzünü sardı

Fas'ın Muhammediye kentinde limanda yer alan propan gazı deposunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Art arda yaşanan patlamalar paniğe neden olurken, gökyüzünü ve deponun çevresini alevler sardı. Fas resmi haber ajansından yapılan açıklamada, çıkan yangında depodaki 7 tanktan 5'inin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Çevredeki yerleşimlerin önlem olarak tahliye edildiği yangında itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saat sonra alevleri kontrol altına aldığı öğrenildi. Olayda can kaybı ve yaralanma bildirilmezken, patlamanın nedenini tespit etmek üzere soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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