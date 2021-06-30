İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaz ile fren pedalını karıştırdı, şarampole yuvarlandı

Gaz ile fren pedalını karıştırdı, şarampole yuvarlandı
Gaz ile fren pedalını karıştırdı, şarampole yuvarlandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Devlet Hastanesi otoparkında bir sürücü gaz ile fren pedalını karıştırınca faciadan dönüldü. Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.

Gaz ile fren pedalını karıştırdı, şarampole yuvarlandı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Kuşadası Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurhan Y. kontrolündeki 09 BAJ 72 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün gaz ile freni karıştırması sonucu şarampole yuvarlandı.

Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü otomobilden çıkartılarak, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ekrem Keser - İsmail Ümit Dilşen
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.