Gaz kaçağını çakmakla test ederken evini yaktı

Olay, Acıpayam ilçesi Çiftlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yalnız yaşayan (70) İbrahim Abay, mutfak tüpünü yenisiyle değiştirdikten sonra gaz kaçağını kontrol ederken bir anda parlama meydana geldi. Parlamanın etkisiyle yükselen alev evdeki eşyalara sıçradı. Tüp parlaması neticesinde yaralanan Abay, kendi imkanları ile evden son anda çıktı. Bir anda tüm evi saran alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri Abay'a yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik soğutma çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Meydana gelen olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Semih Can Yılmaz

