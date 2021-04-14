Gaz kolu takılı kalınca olanlar oldu

Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir iş yerinde kuryelik yapan Mücahit Aslan, bakımdan gelen motosikletin kontrolünü yapmak istedi. Motosikleti çalıştıran Aslan'ın gaz kolunu çevirmesiyle kol takılı kaldı. Kontrolden çıkan motosiklet şahlanarak park halindeki bir otomobilin üzerine uçtu. Yaşanan ilginç olay saniye saniye kameralara yansıdı. Gaz kolunun takılması sonucu hızla uçarak otomobilin üzerine çıkan motosiklet esnafın yardımıyla bulunduğu yerden indirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda motosiklette ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Hayatında ilk defa başına böyle bir olay geldiğini anlatan Mücahit Aslan, “Motorumuz yeni bakımdan gelmişti bende kontrol etmek istedim. O ara gaz kolu takılı kaldı ve daha sonra arabanın üzerine uçtu. Çok korktum ama çok şükür yaralanan kimse olmadı. Arabada ufak tefek hasar oldu onu da hallettik. İlk kez yaşadım böyle bir şeyi” diye konuştu.

Cihan Kizir

