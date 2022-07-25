Gaz pedalı takılı kalan araç, alev alev yandı

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Ovacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Yıldırım idaresindeki otomobil, sürücüsünün aracıyla rampa indiği esnada aracın gaz pedalının takılı kalması sebebiyle ani fren yaparak durdurdu. Aracını durdurduğunu esnada Abdullah Yıldırım'ın otomobili yanmaya başladı. İhbar üzerine yangın yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan aracı söndürerek soğutma çalışmalarını tamamladı.
Olayın ardından Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Erdem Demirci