Gaz sıkıntısı çeken Avrupa, Türkiye'den kömür talep ediyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma enerji fiyatlarına etkisini sürdürüyor. Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını kısıtlamasıyla Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 30'a varan artışlar yaşanmıştı. Rusya'nın doğal gazı kısıtlamasıyla sıkıntıya düşen Avrupa ülkeleri Türkiye'den 25 kilogramlık paketler halinde kömür talep ediyor. Ancak kömürcüler stok azlığından dolayı ellerindeki malı iç piyasaya sunmayı tercih ediyor.

Öte yandan Türkiye'ye Rusya ve Ukrayna'dan kömür sevkiyatında da aksamalar yaşandı. Buna bağlı olarak kömür fiyatları bir yılda ikiye katlandı. Geçen yıl Ekim ayında torbası 80 liradan satılan kömür 190 liraya kadar fırladı.

Rusya'nın doğal gazı kısıtlamasıyla da Avrupa ülkelerinin Türkiye'den kömür talep etmeye başladığını aktaran kömürcüler, arz sıkıntısından dolayı talebe karşılık veremediklerini söyledi. Kömürcüler, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın fiyatları yükselttiğini söyledi. Ayrıca kömürcüler, Rusya ve Ukrayna'dan kömür sevkiyatının durmasıyla fiyatların yükseldiğini söyledi.

Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş

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