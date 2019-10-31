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GAZDAŞ'tan Dünya Tasarruf Günü'nde çağrı

GAZDAŞ'tan Dünya Tasarruf Günü'nde çağrı
GAZDAŞ'tan Dünya Tasarruf Günü'nde çağrı

GAZDAŞ, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde ekonomik bir enerji kaynağı olan doğal gazı, kullanıcıların verimli kullanırken nasıl tasarruf edebilecekleri konusunda bilgilendirdi.

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde enerjide verimliliğe ve tasarrufa dikkat çeken GAZDAŞ; ekonomik bir enerji kaynağı olan doğal gazı, kullanıcıların verimli kullanırken nasıl tasarruf edebilecekleri konusunda bilgilendirdi. Doğal gaz kullanıcılarının alacağı küçük önlemlerle hem doğal gaz faturalarında önemli oranda tasarruf sağlayabileceklerini; hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek olabileceklerini belirten GAZDAŞ, ekonomik bir yakıt olan doğal gazı verimli kullanabilmeleri için tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Doğal gazın yanma verimi yüksek olduğu için enerji tasarrufu sağlar. Isınma, pişirme ve sıcak su için kullanıldığında yılda ortalama yüzde 28 tasarruf elde edilebilir.
Sabahları evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmak ekstra maliyetler doğurur; kombileri düşük sıcaklıkta sürekli çalıştırmak mekanların tamamen soğumasına engel olurken kombinin daha az çalışmasını sağlar.
Binalara mantolama yöntemiyle ısı yalıtımı yapılarak ısı kaybı azaltılabilir.
Çift cam ve sızdırmaz kenarlı pencereler ısı kaybını engeller.
Evleri, peteklerin üstü ve etrafı eşyalarla kapatılmayacak şekilde dekore etmek, ısının odaya eşit olarak yayılmasını sağlar."

Belirtilen bu yöntemlerle doğal gaz kullanıcılarının tasarruf sağlayabileceğini belirten GAZDAŞ, doğal gazın karbon içeriğinin düşük olması sebebiyle çevreye zarar vermediğini, havayı da kirletmediğini vurguluyor. Doğal gazın yandığı zaman atık bırakmaması, zehirsiz, külsüz ve dumansız bir enerji kaynağı olması; çevre kirliliğinin azaltılmasına, ekolojik dengenin korunmasına da katkı sağlıyor.

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