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Gazeteci Demirağ'ı darp eden 6 kişi yakalandı

Gazeteci Demirağ'ı darp eden 6 kişi yakalandı
Gazeteci Demirağ'ı darp eden 6 kişi yakalandı

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'ı darp eden 6 kişinin hepsi yakalanarak Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Demirağ'ın darp edilmesi ile ilgili öncesinde 2 kişi A.A ve N.İ yakalanmıştı.

Demirağ, bir televizyon programının ardından önceki gece evinin önünde kimliği belirsiz 6 kişinin saldırısına uğramıştı. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline kaldırılan Demirağ'ın kafası başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiği anlaşıldı. Olay sonrası polis inceleme başlattı. Polis ekipleri tarafından tanık ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası olayı gerçekleştirdiği belirlenen 6 kişiden A.A. ve N.İ. yapılan çalışma sonucunda yakalamıştı. Ekipler, çalışmalarının neticesinde geriye kalan F.Ç, A.D, O.Ç ve E.Y isimli 4 kişiyi de yakaladı. Böylece olaya karışan 6 kişinin tamamı gözaltına alındı. Zanlıların emniyet işlemleri ve sorguları ise devam ediyor.  

İrfan Çalışkan
 

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