İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazeteci Ersin Kalkan tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü iddiası

Gazeteci Ersin Kalkan tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü iddiası
Gazeteci Ersin Kalkan tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü iddiası

Fatih Balat’ta aralarından husumet olduğu ileri sürülen iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada yer aldığı ileri sürülen gazeteci Ersin Kalkan’nın bıçakladığı Berattin Ç. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Balat Mahallesi Vodina Caddesi üzerinde bulunan bir kafe önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan Gazeteci Ersin Kalkan, ile Berattin Ç., tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ersin Kalkan, yanındaki bıçağı savurdu. Kavga anında bıçak boğazına denk gelen Berattin Ç. ağır şekilde yaralandı. Olayın haber vermesiyle sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Boğazından aldığı bıçakla ağır yaralanan Berattin Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Kalkan'ın, yanındaki bıçakla polis merkez amirliğine giderek teslim oldu. Kalkan, karakolda verdiği ifadede, Berattin Ç. isimli şahısla bir konudan dolayı davalık olduklarını, şahsın kendisine saldırması üzerine olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Gözaltına alınan Ersin Kalkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.