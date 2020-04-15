Gazeteci Ersin Kalkan tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü iddiası

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Balat Mahallesi Vodina Caddesi üzerinde bulunan bir kafe önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan Gazeteci Ersin Kalkan, ile Berattin Ç., tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ersin Kalkan, yanındaki bıçağı savurdu. Kavga anında bıçak boğazına denk gelen Berattin Ç. ağır şekilde yaralandı. Olayın haber vermesiyle sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Boğazından aldığı bıçakla ağır yaralanan Berattin Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Kalkan'ın, yanındaki bıçakla polis merkez amirliğine giderek teslim oldu. Kalkan, karakolda verdiği ifadede, Berattin Ç. isimli şahısla bir konudan dolayı davalık olduklarını, şahsın kendisine saldırması üzerine olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Gözaltına alınan Ersin Kalkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.