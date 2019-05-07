İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazeteci Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar

Gazeteci Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar
Gazeteci Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar

Gazeteci Hasan Cemal’in ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Cemal'in 3 bin 360 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Gazeteci Hasan Cemal'in ‘terör örgütü propagandası yapma' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Hasan Cemal ile avukatı Fikret İlkiz hazır bulundu. Duruşmada savunması sorulan sanık Hasan Cemal yazılarında barış kavramını ele aldığını söyleyerek, "Terör propagandası yapmadım, terör propagandasına alet olmadım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Savunmanın ardından mahkeme karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hasan Cemal'in önce 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 ay 22 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme daha sonra verdiği hapis cezasını para cezasına çevirerek Hasan Cemal'in 3 bin 360 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.  

Melike İnal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.