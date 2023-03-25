Gazeteci İsmail Güneş kabri başında anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanlığı tarafından Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in kabirlerinin yer aldığı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

Programa, BBP İl Başkan Vekili Sedat Yağmur, Merkez İlçe Başkanı Osman Kösedağ, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Demetçiçek, Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Zeki Kaya, SOGEV Vakfı İl Başkanı Orhan Demirok, kadın kolları üyeleri ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Törende hayatını kaybedenlerin kabrine karanfil bırakılarak, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Kardeşi İsmail Güneş'i kabri başında anan ablası Melek İlkay, "Yine Mart 25, yine zaman buz tuttu. Siz basın mensupları yine burada bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizim ahımız, vebalimiz var. Allah'ın adaleti var ama dileriz Allah'tan biz ölmeden adaleti burada da görürüz. Gün yüzü görmesinler diyorum. Ahımız çok, söylenecek söz çok. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Bizlere de onlara kavuşmayı nasip etsin. Suikast diyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İsmail'in bayrağını devraldınız. Bu kutsal görevde Rabbim sizleri korusun. Rabbime emanet olun" dedi.

Mert Taha Varol

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