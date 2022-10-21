Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden sanık hakkında tahliye kararı

Katıldığı bir televizyon programında yaşanan tartışma sonrası gazeteci Latif Şimşek'i darp ettiği iddia edilen sanık Emrah Topal'ın 3 ayrı suçtan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Emrah Topal, İstanbul 32'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Mahkemeye müşteki Latif Şimşek katılmazken, kendisini avukatları temsil etti.

"Şu anda, yapmış olduğum hatanın bedelini zaten ödüyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Emrah Topal, "Olay günü anlık gafletle öfkemi kontrol edemeyip maalesef müştekiye yönelik fiziki müdahalede bulundum. Bundan dolayı çok pişmanım ve üzgünüm. Bu konuda başka herhangi bir savunma yapmak istemiyorum. Hakkımda hakaret ve tehdit suçlarından dava açılmış ise de kesinlikle müştekiye hakaret etmedim, müştekiyi tehdit etmedim. Ortamda doğal olarak bir ses yükselmesi vardı ama benim müştekiye yönelik hakaret ve tehdidim olmamıştır. Şu anda yapmış olduğum hatanın bedelini zaten ödüyorum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tanıklar dinlendi

Duruşmada dinlenen 2 tanık ise sanık Topal'ın, Latif Şimşek'e vurduğunu gördüklerini ancak tehdit veya hakaret ettiğine şahit olmadıklarını söyledi. Tanıklar ayrıca, sanığın üzerinde silah görmediklerini de söylerken, bir tanık ise Emrah Topal'ın Latif Şimşek'i darbederken aynı anda küfür de ettiğini belirtti.

Müşteki Şimşek'in avukatı ise beyanında, "Şikayetimiz devam etmektedir. Dosyada mevcut görüntü çözümünün hatalı olduğunu düşünüyoruz. CD'nin yeniden çözümü için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti ile sanığın tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak Emrah Topal'ın tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tahliye edilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 6 Ağustos günü katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartışmıştı. Yayın sırasında sinirlenen Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek'in üzerine yürümüştü ve yaşanan tartışma nedeniyle yayına ara verilmişti. Tartışma devam ederken, Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüpheli Emrah Topal, Şimşek'i darbetmiş ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Topal'ın ‘basit yaralama', ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sema Demir - Melike İnal



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