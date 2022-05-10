Gazeteci Muharrem Yerli hayatını kaybetti

Yaklaşık 30 yıldır kentte gazetecilik yapan, Serhat TV'de program yapımcılığı, haber müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen ve 2004 yılında Kars Bora Gazetesini kurarak yerel gazete yayınını sürdüren Muharrem Yerli sabah saatlerinde Faikbey Caddesi'nde evden çarşıya gelirken kalp krizi geçirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaparak Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Gazeteci Yerli doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

56 yaşında 2 çocuk babası olan Yerli'nin cenazesi yarın Arpaçay ilçesine bağlı Polat köyünde defnedilecek.

Öte yandan Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, Yerli'nin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Başkan Harmankaya, “Cemiyet olarak büyük üzüntü içerisindeyiz, usta bir gazeteci arkadaşımızı kaybettik. Kendisini bizler ve bölge halkı her zaman güzel duygularla hatırlayacağız, basın camiasının ve ailesinin başı sağ olsun” dedi.