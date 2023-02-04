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Gazeteci Şemsettin Babaç vefat etti

Gazeteci Şemsettin Babaç vefat etti
Gazeteci Şemsettin Babaç vefat etti

Balıkesir basınından Şemsettin Babaç, kısa bir süre önce kalbinden rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede yapılan bypass ameliyatı sonrası dün akşam kaldığı Balıkesir Huzurevinde hayatını kaybetti.

Balıkesir'de ulusal gazetelere yıllarca muhabirlik yapan Şemsettin Babaç, daha öncede Balıkesirspor'da kulüp Müdürlüğü görevini ifa etmişti. Kısa süre önce olduğu bypass ameliyatı sonrası iyileşemeyen Babaç, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Huzurevinde hayatını idame ettiren Şemsettin Babaç 76 yaşındaydı. Usta Gazeteci Şemsettin Babaç bugün Kepsut'un Mahmudiye kırsal mahallesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Hüseyin Tokmak

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