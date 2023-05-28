Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlandı: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlandı. 71 yaşında hayatını kaybeden Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Ardıç, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze törenin ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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