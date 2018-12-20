Gazeteciler Putin'in dikkatini çekebilmek için her şeyi denedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her yıl gerçekleştirdiği yıl sonu değerlendirme toplantısı Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden bin 702 gazetecinin katılımıyla gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl tam 4 buçuk saat boyunca gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, bu yıl 3 saat 43 dakika boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu süre zarfında toplam 66 gazeteci Putin'e soru sorabildi. 2001 yılından beri düzenlediği basın toplantılarında her yıl farklı detaylar ortaya çıkarken bu yıl kadın gazeteciler ön plana çıktı. Bazı kadın gazeteciler gözlerini Putin'den alamazken, Putin'in dikkatini çekmek isteyen kadın gazeteciler ellerinde kalp, öpücük, Rus çizgi film kahramanları ‘Maşa ile Koca Ayı' gibi birçok figürün bulunduğu dövizleri tuttu. Birçok gazeteci ise Putin'in dikkatini çekerek soru sorma hakkına sahip olmak için yerel kıyafetlerini giydi.

Putin'e ‘evlenecek misiniz?' sorusu soruldu

LifeNews muhabirinin, ‘evlenecek misiniz?' sorusuna esprili bir cevap veren Putin gazeteciyle şakalaşarak, "Şuna bakın, evli olduğu için benim de kendisi gibi olmamı istiyor. Düzgün bir insan olarak, bunu bir gün yapmam gerekecek" dedi. Putin ile muhabirin arasında yaşanan bu diyalog salonda bulunan gazetecileri kahkahalara boğdu. Putin'e sağlık durumunu soran gazeteciye "Ölmemi mi istiyorsun?" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. Putin gazeteciye karşı yaptığı şaka yollu çıkıştan sonra, "Sağlığım iyi. Herkes gibi bazen grip oluyorum. Herkes gibi spor yapıyorum ve sağlığımda şu an sorun yok" dedi.

Erhan Altıparmak

