Gazetecileri tehdit eden cinayet zanlısı tutuklandı

Olay Sakarya'nın Hendek ilçesi Beştepeler Caddesi'nde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde alkol aldığı iddia edilen Hikmet Usta isimli şahıs belindeki silahı çıkartarak havaya ateş açtı. Oradan geçen geçen Kadir Sakçı ile 17 yaşındaki oğlu Burhan Sakçı'nın tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs elindeki silahı doğrultarak 5 el ateş açtı. Katil zanlısı 17 yaşındaki Burhan'a silah doğrultunca baba Kadir Sakçı oğlu için kendini siper etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan baba ve oğul yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Kadir Sakçı hayatını kaybetti.

Saldırgan Hikmet Usta saldırıdan sonra ailesini alarak kaçmaya başladı. Sakarya'dan çıkış yapan katil zanlısı Yalova'da uzun kovalamacanın ardından yakalanamayınca 3 saatin sonunda Bursa polisi tarafından nefes kesen bir operasyon ile gözaltına alındı. Sakarya iline sevk edilmek için emniyetten çıkarılan Hikmet Usta, basın mensuplarının "Neden yaptın, neden vurdun" sorusuna, "İyi çekin, istersen aynısını sana da yaparım, alkol aldım gel seni de vurayım" diye tepki göstermişti. Şüpheli şahıs ve ailesi sorgulanmak üzere Sakarya'dan gelen polis ekiplerince Sakarya'nın Hendek ilçesine getirildi. Bu esnada Hendek Emniyeti ilçe genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Katil zanlısı ve ailesinin adliyeye çıkarılırken polis tarafından üzerilerine çelik yelek giydirildi.

Hakim karşısına çıkan katil zanlısı Hikmet Usta tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı R.E. ve oğlu M.U. adli kontrol şartı ile, diğer 3 şüpheli ise serbest kaldı.

Burak Can Tokyürek