Gazeteciliğin 30 yıllık yorgunluğunu böyle atıyor

Türkiye Gazetesi'nde yaklaşık 30 yıl çalıştığını ve son olarak Yazı İşleri Müdürlüğü'nden emekliye ayrıldığını belirten Türker Top, işi dolayısıyla dolu dolu geçirdiği çalışma hayatından sonra başladığı yeni hayatından oldukça mutlu olduğunu belirtti.

“Köy hayatı içimde ukte kalmıştı, şimdi doya doya yaşıyorum”

Çocukluğunun köyde geçtiğini ve o dönemlerde ilkokuldan sonra okumak için şehre gitmek zorunda kalındığı için doya doya yaşayamadığı köy hayatı hayallerini emekliliğe sakladığını belirten Türker Top, “Çocukluğum Köşk ilçesinin Ilıdağ Köyü'nde geçti. Zor, ancak güzel yıllardı. Çalışmaya başlayınca köy hayatından uzaklaştık. Pek çok kişinin emeklilik hayali lüks araba, lüks daire olabilir ama benim en büyük hayalim kara lastik ayakkabılarla tabiatla iç içe kendi tükettiği gıdayı kendi üreten biri olmaktı. Hayallerimi emeklilik yıllarıma sakladım. Rabbime şükürler olsun, Allah fırsat verdi bugün hayal ettiğim şekilde mütevazı ve mutlu şekilde ömrümü sürdürüyorum” dedi.

“Hayvanları ile arkadaş gibi”

Artık uyanmak için alarm kullanmadığını bahçesinde yetiştirdiği ağaçlar ve hayvanlarla oldukça iyi dost olduklarını belirten Türker Top, “Sabah namaz vaktinde öten horozlarımın sesi ile güne başlıyorum. Kuzularım ve tavuklarımla iç içe kahvaltımı yapıyorum. Kendi ekmeğimi bile kendim pişiriyorum. İşim gereği her gün sabah merkezine gittiğim Türkiye Gazetesi arık her gün sabah köydeki evimde benim ayağıma getiriliyor” diyerek köy yaşamının çok keyifli olduğunu söyledi.

İbrahim Kılınç

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