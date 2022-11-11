İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gazetecinin telefonunu ceketiyle gizleyerek çaldı

Gazetecinin telefonunu ceketiyle gizleyerek çaldı
Gazetecinin telefonunu ceketiyle gizleyerek çaldı

İzmir’in Konak ilçesinde, arkadaşlarıyla restorana giden gazetecinin masada bulunan cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, bindiği ticari taksiyle olay yerinden kaçtı.

Gazetecinin telefonunu ceketiyle gizleyerek çaldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz cuma günü Alsancak semtinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre gazeteci Yusuf Kırbiç, bir grup gazeteci arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda cep telefonunu masanın üzerine koydu.

Ceketiyle siper etti

Bu esnada elinde ceketiyle masaya sakin tavırlarla yaklaşan hırsızlık şüphelisi, arkadaşlarıyla ayaküstü sohbet halinde olan Kırbiç'in cep telefonunu ceketini siper ederek aldı. Telefonu çalan hırsız, aynı soğukkanlı tavırla yakınlarda bulunan bir ticari taksiye binip hızla olay yerinden uzaklaşırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İLGİLİ HABER
Ataşehirde organize hırsızlık: İki evden ziynet eşyaları ve otomobili çalıp kaçtılar Ataşehir’de organize hırsızlık: İki evden ziynet eşyaları ve otomobili çalıp kaçtılar
İLGİLİ HABER
Ümraniyede internet kafede sadaka kutusu hırsızlığı kamerada Ümraniye’de internet kafede sadaka kutusu hırsızlığı kamerada
İLGİLİ HABER
Galatasaray tesisindeki hırsızlık olayıyla ilgili iddianame tamamlandı Galatasaray tesisindeki hırsızlık olayıyla ilgili iddianame tamamlandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.