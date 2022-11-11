Gazetecinin telefonunu ceketiyle gizleyerek çaldı

Olay, geçtiğimiz cuma günü Alsancak semtinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre gazeteci Yusuf Kırbiç, bir grup gazeteci arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda cep telefonunu masanın üzerine koydu.

Ceketiyle siper etti

Bu esnada elinde ceketiyle masaya sakin tavırlarla yaklaşan hırsızlık şüphelisi, arkadaşlarıyla ayaküstü sohbet halinde olan Kırbiç'in cep telefonunu ceketini siper ederek aldı. Telefonu çalan hırsız, aynı soğukkanlı tavırla yakınlarda bulunan bir ticari taksiye binip hızla olay yerinden uzaklaşırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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