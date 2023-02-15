Gazetecinin Türk bayrağı hassasiyeti görenleri duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetli yıkıcı depremlerin hasar verdiği iller arasında yer alan Adıyaman'da birçok bina yerle bir olurken binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen yıkıcı depremlerin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan ekipler tarafından ağır hasarlı binaların yıkımı yapılıyor. Şırnak'tan Adıyaman'ın Besni ilçesine yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için giden gazeteci Mahmut İbrahimoğlu, yürütülen çalışmalar sırasında molozların arasında tozlanmış halde olan Türk bayrağı gördü. İbrahimoğlu, molozların arasında özenle çıkardığı Türk bayrağının üzerindeki tozları temizleyerek öpmesi görenleri duygulandırdı. İbrahimoğlu'nun Türk bayrağı hassasiyeti çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, video kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

O anları İhlas Haber Ajansına (İHA) anlatan gazeteci Mahmut İbrahimoğlu, molozların arasından çıkardığı Türk bayrağının kendisi için büyük bir sembol olduğunu söyleyerek, Türk bayrağını onarmadan çerçeveleyip evinin bir köşesinde hep saklayacağını söyledi.

“Görevimi bırakıp bölgedeki insanlara yardıma gittim”

Adıyaman'da gönüllü olarak arama kurtarma faaliyeti yürüttüğünü ifade eden İbrahimoğlu, “Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremi duyduktan sonra Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinden gönüllü olarak oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olmak için yola çıktık. Normalde ben de bir gazeteciyim fakat görevimi bırakıp bölgeye o insanlara yardıma gittim. Adıyaman Besni'ye vardığımızda molozların kaldırıldığını gördük ve orada arkadaşlarımızla birlikte nasıl bir yardım dağıtılacağıyla ve enkazlardaki depremzede vatandaşlara nasıl müdahale edileceğiyle alakalı bir istişarede bulunalım dedik. O esnada molozların arasında bayrağımızın olduğunu fark ettim. Molozların üzerine çıktığımda ise bayrağımızın o molozların arasında kaldığını görünce yerden kaldırdım” diye konuştu.

“İnşallah bayrağımız ilelebet yaşayacak”

Türk bayrağının ilelebet yaşayacağını söyleyen İbrahimoğlu, “O esnada videomu enkazlarda eşini, dostunu bekleyen Yusuf adında bir vatandaş çekmiş. Bu videoda sosyal medyada yayınlanmış. Yayınlandıktan sonra ben de gördüm ve kendisine ulaşarak videoyu bana da atmasını istedim. Orada kendimle gurur duydum. İnşallah bir daha ülkemizde bu acılar yaşanmaz. Bu bayrağı da olduğu gibi hiç yıkamadım ve hiç onarmadan bir çerçeve yapıp kendi odama asmayı düşünüyorum. Bu benim için büyük bir sembol. İnşallah bayrağımız ilelebet yaşayacak. Bayrağımız ilelebet göklerde dalgalanacak. Allah milletimize, ülkemize bir daha böyle bir acı vermesin” dedi.

Mücahit Tarlan

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