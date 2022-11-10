Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. Çok sayıda vatandaş da anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan odasında tören düzenlendi. Türk bayraklarıyla Dolmabahçe Sarayı'na gelen birçok vatandaş saatler 09.05'i gösterdiğinde duygusal anlar yaşadı, o anlar ise kameralara yansıdı.

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