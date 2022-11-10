İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı - Tıkla İzle

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. Çok sayıda vatandaş da anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan odasında tören düzenlendi. Türk bayraklarıyla Dolmabahçe Sarayı'na gelen birçok vatandaş saatler 09.05'i gösterdiğinde duygusal anlar yaşadı, o anlar ise kameralara yansıdı.

İLGİLİ HABER
Devlet Erkanı Anıtkabirde Devlet Erkanı Anıtkabir'de

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.