İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu.

Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Sarayda saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan odasında tören düzenlendi. Saraya gelen birçok vatandaş saatler 09.05'i gösterdiğinde duygusal anlar yaşadı, o anlar ise kameralara yansıdı.

Gülşah Kahveci
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.