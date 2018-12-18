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'Gazi Turgut Aslan' operasyonunda 118 tutuklama

'Gazi Turgut Aslan' operasyonunda 118 tutuklama
'Gazi Turgut Aslan' operasyonunda 118 tutuklama

FETÖ’nün sözde TSK yapılanması soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 216 şüpheliden 118’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 44 ilde 216 muvazzaf ve aktif görevde asker şüpheliye operasyon başlatılmıştı. 'Gazi Turgut Aslan' adı verilen operasyonda 85'i subay, 115 astsubay ve 19'u uzman çavuş olmak üzere 216 muvazzaf asker şüpheliden 191'i kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki sorguları sırasında etkin pişmanlıktan yararlanan 23 şüphelinin de aralarında bulunduğu 31 zanlı savcılık talimatıyla serbest bırakılırken sorguları tamamlanan 160 şahıs tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgu işlemlerine devam edilen şüpheli askerlerden 118'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 42 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.  

Yusuf Melikoğlu

 


 

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