‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 30 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar sonucu örgüte finansal destek sağlayan ve kendilerini mahrem/kurye olarak adlandıran, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen, haklarında yakalama kararı olan örgüt mensuplarının yakalanmamak için tedbir uyguladıkları ve gizlilik içerisinde hücre (gaybubet) evlerinde barınan, haklarında ihbar ve beyanlar bulunan, ByLock kullanıcısı 54 şüpheli tespit edildi. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart günü saat 06.30 sıralarında İzmir, İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla'da 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbeciler tarafından başından vurulan Devlet Övünç Madalyası sahibi eski Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verilen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 54 şüpheliden 49'u yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 180 bin 305 lira, 400 euro, 4 bin 900 dolar, 47 adet ziynet eşyası, örgütsel faaliyetlere ve örgüt içinde finansal dağılıma dair bilgilerin yer aldığı değerlendirilen çok sayıda doküman, çok sayıda dijital materyal ve 2 adet F serisi Amerikan doları ele geçirildi. 1 şüpheli emniyetten salıverilirken, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 18 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akın Küçükkurt



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