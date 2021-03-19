İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazi yakınına, 'Seni bulacağım' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ardı ardına tepkiler

Gazi yakınına, 'Seni bulacağım' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ardı ardına tepkiler
Gazi yakınına, 'Seni bulacağım' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ardı ardına tepkiler

Edirnekapı Şehitliği’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine 'Burası Pervin Buldan ile çiçek ektiğin park değil şehitlik' diyen gazi yakınına 'Seni bulacağım' demesine tepkiler sürüyor.

Gazi yakınına, 'Seni bulacağım' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ardı ardına tepkiler - Tıkla İzle

Cuma namazına giden İmamoğlu'na vatandaş 'Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan' derken Zeytinburnu'nda katıldığı bir programda ise bir vatandaş ‘Tüh' diye tepki gösterdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle dün Edirnekapı Şehitliği'ndeki törende bir gazi yakını, İmamoğlu'na tepki göstermişti.

"Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen gazi yakını, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, seni bulacağım" demişti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının ‘Benibul' etiketiyle tepki gösterdiği Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor.
Edirnekapı Şehitliği'ndeki programından ardından Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışına katılan İmamoğlu'na burada bir vatandaş ‘ Tüh' diye tepki gösterdi.
Bugün cuma namazına giden İmamoğlu'na vatandaşlar burada da tepkilerini gösterdi. Cuma namazı çıkışında bir vatandaş “'Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan' diyerek tepki gösterdi.

İLGİLİ HABER
İmamoğlunun Seni bulurum dediği Kıbrıs Gazisinin oğlu Yılmaz: Ben buradayım İmamoğlu’nun 'Seni bulurum' dediği Kıbrıs Gazisinin oğlu Yılmaz: 'Ben buradayım'
İLGİLİ HABER
Edirnekapı Şehitliğinde İmamoğluna şok tepki Edirnekapı Şehitliği'nde İmamoğlu'na şok tepki

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.